Из-за сильного снегопада в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень опасности продлится в Москве с вечера 27 декабря до утра. Об этом сообщил Гидрометцентр России .

Согласно прогностической карте, период погодной опасности будет действовать с 20:00 субботы до 10:00 воскресенья. Жителей столицы предупредили о гололедице и сильном снегопаде.

Аналогичная ситуация прогнозируется в Подмосковье — предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности начнет действовать с 18:00 27 декабря до 10:00 28 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Новый год в Москве ожидаются морозы до -15 градусов. По его словам, днем 30 декабря столбики термометров опустятся до -6… -10 градусов. Погода будет облачной и снежной.

В ночь на 31 декабря и 1 января специалист спрогнозировал у столице устойчивый зимний режим: ночью температура составит -10… -15 градусов, а днем — -7… -10. Вильфанд добавил, что прогноз предварительный. поэтому может измениться.