Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

В Дептрансе призвали москвичей пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Жителям Москвы рекомендовали 24 ноября из-за дождя отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Об этом написали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«В городе местами идет дождь — соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Для поездок по городу рекомендуем использовать городской транспорт», — заявили в публикации.

Также в Дептрансе отметили, что возможно образование гололедицы. На дорожное движение может повлиять снижение скорости из-за погодных условий, аварии и ремонт некоторых участков дороги.

Еще водителей призвали быть внимательнее за рулем, не отвлекаться на телефоны, планировать маршрут заранее и избегать резких маневров.

«Будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Заранее снижайте скорость вблизи пешеходных переходов», — написали в пресс-службе департамента.

Ранее, 15 ноября, в московских аэропортах задержали рейсы из-за снегопада. Речь идет Шереметьево, Внуково и Домодедово.