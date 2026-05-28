Москвичей призвали не ждать 30-градусную жару в начале июня

До июня столбики термометров в Москве поднимутся не выше отметки в +18 градусов. Об этом РИА «Новости» заявил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Он отметил, что до лета в столице еще пройдут дожди. По его словам, в начале июня жары ждать не стоит.

«Тепло до плюс 24 градусов вернется в столицу на следующей неделе и с первых чисел июня установится примерно такая погода», — отметил специалист.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова подтвердила, что в городе до конца недели сохранится прохладная погода, по своим показателям ниже нормы на четыре-шесть градусов. Она уточнила, что такие температуры соответствуют концу апреля.

Также она допустила, что в городе пройдут дожди в ночь на 29 и 30 мая.