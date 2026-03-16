Москвичей призвали не спешить с заменой резины и поездками на мотоциклах

Жителям Москвы пока лучше не спешить с переходом на летнюю резину и поездками на мотоциклах — погодные условия пока не позволяют. Об этом предупредила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Напоминаем, что еще рано выезжать на мотоциклах, а автомобилистам — менять зимние шины на летние. Плюсовая температура еще не устойчива», — подчеркнули в дептрансе.

Кроме того, представители департамента предупредили о локальных затруднениях движения в центре города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область вечером 16 марта.

Сегодня в Москве может быть рекордно теплая погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в понедельник в городе ожидается до +11 градусов, осадков не прогнозируется.

Это уже четвертый температурный рекорд в столице в этом марте.