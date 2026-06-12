МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре и напомнило о безопасности

В Москве во второй половине дня 12 июня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, следует соблюдать осторожность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ближайший час в отдельных районах столицы начнутся кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 15 метров в секунду. Такая погодна сохранится до 21 часа.

Жителям и гостям города советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и внимательно следить за детьми.

Водителям рекомендуют быть осторожными за рулем, снижать скорость, держать дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль вблизи деревьев.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что столицу в пятницу накроет мощный ливень. На город выльется до семи литров воды на метр площади.