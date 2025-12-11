«Причуды погоды». Москву ожидает зимний «налет» к концу недели

Первая метель календарной зимы обрушится на Москву и Подмосковье уже в пятницу. Как отметил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360, во второй половине дня заметно похолодает. Если утром столбики термометра покажут +4 градуса, то к вечеру опустятся до -4.

«Так что готовимся: и гололедица, и метель, и дождь, переходящий в мокрый снег, а потом просто в снег, и ветер. То есть все эти причуды погоды завтра нас ждут», — сказала синоптик.

В субботу будет холодно и ветрено. Скорее всего, обойдется уже без осадков. Температура опустится до -5…-7 градусов ночью и до -5 градусов днем. Ветер усилится до 10-15 метров в секунду.

«Так что ощущения будут, как будто на улице -15 градусов», — добавил он.

В воскресенье ветер стихнет, но температура опустится еще на 2-3 градуса. Ночью будет от -7 до -12 градусов, днем — около -7…-9. Морозы продержатся несколько дней. Снег выпадет, но немного — всего 1-2 сантиметра.

На дальнейший период ситуация пока остается неопределенной, так как атмосферные процессы развиваются по-разному. Есть два возможных сценария, и оба имеют примерно равные шансы на реализацию. Нужно подождать несколько дней, чтобы понять, сохранится ли текущий прогноз или выпадет еще больше снега с приходом следующего циклона и москвичи окунутся в снежную зиму.

«Это не шажочки, а, прямо скажем, налет», — пошутил Шувалов о приближающейся настоящей декабрьской зиме.

Из-за ухудшения погоды городские службы перевели в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. Особое внимание уделят чистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал, что основной риск теплой и бесснежной погоды в начале зимы заключается в возможном внезапном и сильном похолодании. Если температура опустится до −10…–15 градусов и снег еще не выпадет, почва начнет быстро и глубоко промерзать.