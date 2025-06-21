Москвичей предупредили об облачной погоде

Синоптик Леус: 21 июня температура в Москве дойдет до плюс 18 градусов

Фото: РИА «Новости»

Жителей Москвы в субботу ждет облачная погода, температура днем не превысит плюс 18 градусов. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что на погоду в столице повлияет гребень антициклона с запада. Благодаря ему дожди обойдут город стороной, но теплее не станет.

«Дневная температура останется на 5-6 градусов ниже климатической нормы», — подчеркнул специалист.

По его словам, температура днем составит в Москве от +16 до +18 градусов. В Подмосковье столбик термометра дойдет до отметки +14... +19 градусов.

Леус добавил, что атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Также ожидается северный ветер с порывами 5-10 метров в секунду.

Ранее врач Евгений Кульгавчук посоветовал россиянам не откладывать прогулки, даже если за окном идет дождь. По мнению эксперта, пребывание на свежем воздухе поможет поддержать эмоциональное благополучие.

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