Врач Кульгавчук посоветовал не отказываться от прогулок даже в дождливые дни

Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал в беседе с сайтом « Взгляд », как пережить дождливый день с хорошим настроением и самочувствием. Он посоветовал брать пример с владельцев собак.

Медик рекомендовал не отказываться от прогулок на свежем воздухе даже в плохую погоду. Такая активность — отличный способ поддержать эмоциональное благополучие.

«В регулярных прогулках вне зависимости от погоды есть что-то очаровательное, и собачники хорошо меня поймут. Я часто шучу, что на самом деле это не люди выгуливают собак, а собаки — людей, и даже в дождь», — отметил эксперт.

Кульгавчук также призвал следить за гигиеной ночного отдыха, установив для себя одно и то же время как для пробуждения, так и для отхода ко сну.