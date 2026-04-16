Москвичей предупредили об облачной погоде и дожде
Синоптик Тишковец: 18 апреля в Москве пройдет небольшой дождя
Температура в Москве 18 апреля поднимется до +15 градусов, в городе пройдет кратковременный дождь. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в четверг в Московском регионе из-за влияния высотного циклона с центром в Белоруссии будет преобладать облачная погода.
Столбики термометров покажут +10… +15 градусов. Специалист уточнил, что ожидается юго-восточный ветер с порывами три-восемь метров в секунду.
«Показания барометров будут слабо падать и составят 750 миллиметров ртутного столба», — добавил он.
Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о похолодании в столице и Подмосковье на этой неделе. Четверг станет самым теплым днем на неделе. В Москве температура достигнет +14…+16 градусов, а в области — +12… +17 градусов. Специалист отметила, что в пятницу и субботу ожидается небольшой дождь.