Москвичей предупредили об облачной погоде и дожде

Температура в Москве 18 апреля поднимется до +15 градусов, в городе пройдет кратковременный дождь. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг в Московском регионе из-за влияния высотного циклона с центром в Белоруссии будет преобладать облачная погода.

Столбики термометров покажут +10… +15 градусов. Специалист уточнил, что ожидается юго-восточный ветер с порывами три-восемь метров в секунду.

«Показания барометров будут слабо падать и составят 750 миллиметров ртутного столба», — добавил он.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о похолодании в столице и Подмосковье на этой неделе. Четверг станет самым теплым днем на неделе. В Москве температура достигнет +14…+16 градусов, а в области — +12… +17 градусов. Специалист отметила, что в пятницу и субботу ожидается небольшой дождь.