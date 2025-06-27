Синоптик Ильин посоветовал москвичам не ждать существенных погодных изменений в июле

Александр Ильин, синоптик прогностического центра «МЕТЕО», поделился с News.ru информацией о погодных условиях в Московском регионе в первые дни июля.

По словам эксперта, значительных изменений погоды не предвидится, а жителей столицы ждут в основном пасмурные дни с небольшими дождями. Температуры будут соответствовать сезонным нормам.

«В понедельник, 30 июня, и во вторник, 1 июля, в столичном регионе ожидается преимущественно облачная погода с небольшими, местами умеренными дождями», — отметил эксперт.

Синоптик подчеркнул, что во второй половине недели начнется небольшое потепление, но уже в пятницу, 4 июля, в регион придет волна прохладного воздуха.