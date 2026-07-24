Москвичам рассказали о погоде во второй половине лета

ТАСС: в Москве во второй половине лета ожидается теплая погода

Температура воздуха в Центральной России во второй половине лета будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«Погода во второй половине лета, по данным статистических расчетов, предположительно, будет в пределах нормы и теплее обычного», — сказал он.

По его словам, этому способствует нагрев вод океана, связанный с глобальным потеплением. Также влияние на климатические условия оказывает феномен Эль-Ниньо, который оказывает воздействие на циркуляцию атмосферы.

Накануне в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стал сильный ночной туман.