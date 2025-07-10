Москвичей предупредили об аномальной жаре 10 июля

Синоптик Тишковец: температура до +35 будет в Москве в 10 июля

В Москве 10 июля ожидается облачная погода без осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«В течение дня, благодаря влиянию погожего антициклона, в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в середине дня +32 — +35, а значит, будет побит рекорд 1996 года, когда в городе было плюс 33,4 градуса», — сказал он.

Также в столице будет дуть юго-восточный и южный ветер скоростью 4-9 метров в секунду с порывами.

Завтра в Москве наступит ясная, сухая погода с температурой до +30 градусов. Однако уже в выходные могут пройти освежающие грозовые дожди, которые немного снизят зной.

По словам синоптика, в начале следующей недели температурные показатели начнут плавно снижаться до типичных для июля значений.

Пока москвичи спасаются от жары, в чите выпало рекордное количество осадков за 70 лет — 105 миллиметров. Из-за непогоды некоторые жители города остались без света.