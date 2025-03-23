Москвичей предупредили об аномально высоком атмосферном давлении

Тишковец: давление в Москве поднимется 23 марта до 764 мм ртутного столба

Атмосферное давление в Москве 23 марта поднимется до аномально высокой отметки в 764 миллиметра ртутного столба. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, столичный регион в воскресенье станет центром антициклона. По этой причине барометры могут зафиксировать рекордно высокие отметки. Температура воздуха в этот день составит 5-8 градусов тепла.

«Воскресенье в столице будет комфортнее субботы. Сохранится малооблачная и сухая погода», — подчеркнул синоптик.

Жителям и гостям Москвы 23 марта также придется столкнуться с магнитной бурей, обрушившейся на Землю. Явлению присвоили класс G3, оно продлится примерно сутки. Из-за магнитных бурь ночью возникли северные сияния в Пермском крае, Ленобласти, Твери и Подмосковье.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что магнитная буря произошла из-за мощной вспышки на Солнце. Ученые засекли высокие показатели скорости и массы выброса плазмы.