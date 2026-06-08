Москвичей предупредили о жаре и грозах

Фото: Капли на перилах набережной у Торфяного озера в Нахабино округа Красногорск / Медиасток.рф

В Москве в ближайшее время ожидается жаркая погода с дождями и грозами, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его слова привел RT .

Днем температура будет достигать от +27 до +32 градусов, ночью колебаться между +15 и +20 градусами, рассказал Ильин.

По его словам, в понедельник и вторник осадки маловероятны, а со среды и до выходных ожидаются ливни с грозами и порывами ветра 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление будет стабильным.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что по прогнозам жара начнет спадать к выходным, поскольку 13 июня в Московскую область придет холодный атмосферный фронт. При этом температура все равно останется выше климатической нормы.