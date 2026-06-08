Синоптик Позднякова сообщила, что в Москве и Подмосковье ожидается похолодание на праздничных выходных

На праздничных выходных 12, 13 и 14 июня в Москве и Московской области ожидается изменение погоды. Как сообщила «Ридусу» главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, жара, установившаяся в регионе в последние дни, начнет спадать.

По словам метеоролога, в начале выходных еще сохранится жаркая погода с температурой выше 30 градусов днем. Но уже к вечеру субботы 13 июня придет холодный атмосферный фронт, который приведет к похолоданию и небольшим дождям.

«Смена характера погоды, скорее всего, произойдет с 14 июня, потому что 13 июня к вечеру в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха начнет уже постепенно понижаться», — сказала Позднякова.

Температура останется выше климатической нормы, но такой жары, как на текущей неделе, уже не будет.