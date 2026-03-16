Москвичей предупредили о возвращении заморозков

Синоптик Паршина: ночью на 17 марта в Москве похолодает до -4 градусов

В ближайшую ночь температура в Москве опустится до отметки -4 градуса. Об этом РИА «Новости» заявила специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она предупредила москвичей о значительных перепадах температур в ближайшие дни.

Днем 17 марта столбики термометров, несмотря на ночное похолодание, покажут +10 градусов.

В среду ночью — -1 градус, днем — +12 градусов. В четверг ночью — -3 градуса, а днем — +13 градусов. Ночью в пятницу будет около ноля, однако днем — +8…+10 градусов», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что в выходные погода существенно не поменяется. Днем температура поднимется до +10 градусов, а ночью остановится на отметке около нуля. По словам Паршиной, в ближайшую неделю в столице обойдется без осадков.

Ранее москвичам посоветовали пока не менять резину на летнюю. Столичный департамент транспорта предупредил, что погодные условия пока не позволяют переходить на другие шины из-за неустойчивых температур.