Москвичей предупредили о теплой погоде в ближайшую неделю

Осеннее тепло не покинет столицу в ближайшие 5-7 дней, в выходные могут пройти небольшие дожди. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что москвичей в ближайшие дни ждет комфортная погода, так как регион будет находиться в теплом атлантическом воздухе. Синоптик добавила, что из-за периферийных процессов в осеннее время на этой неделе горожане столкнутся с мелкой моросью.

«Без существенных осадков будет только четверг, остальные дни будут приниматься небольшие дожди», — уточнила она.

Позднякова отметила, что в субботу температура в Москве и Подмосковье будет колебаться в диапазоне +2 — +7 градусов. По ее словам, в последующие дни столбики термометров покажут ночью те же +2 — +7 градусов, а дневные отметки — +3 — +8 градусов.

Специалист пояснила, что эти показатели выше климатической нормы на 3-4 градуса.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предположил, что давление в столице будет сильно меняться. Ближе к выходным оно поднимется до отметки в 750—752 миллиметров ртутного столба.