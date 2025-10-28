Синоптик Ильин рассказал, что дождь в Москве закончится 29 октября

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин поделился с RT прогнозом погоды на ближайшие дни в столице. По его словам, дождь в Москве закончится в среду, 29 октября.

Он отметил, что в четверг осадков в Москве не ожидается, однако в пятницу вернется атлантический циклон, который принесет проливные дожди, которые продлятся в течение целого дня.

Ильин также уточнил, что температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от +6 до +8 градусов Цельсия, а в пятницу повысится до диапазона от +7 до +9 градусов.

Давление воздуха также будет изменчиво: начиная с отметки около 735 миллиметров ртутного столба, оно вырастет до 741 мм в четверг, достигнет почти 750 мм в пятницу, затем опустится до 738 мм, а ближе к выходным снова поднимется до 750—752 мм.