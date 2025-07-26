Москвичей предупредили о теплой погоде без осадков

Столбики термометров в Москве 26 июля поднимутся до плюс 28 градусов. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, суббота в столице пройдет без осадков. Он уточнил, что кратковременные дожди могут выпасть на юге и западе Подмосковья, так как эту территорию затронет атмосферный фронт.

Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона с востока, подчеркнул специалист. Из-за этого ожидается теплая погода с переменной облачностью без осадков.

«Максимальная температура воздуха в столице плюс 26 — плюс 28 градусов, в Подмосковье — плюс 24 — плюс 29 градусов», — объяснил Леус.

Ранее аномальную жару зафиксировали в Турции. В нескольких городах страны температура поднялась выше отметки в 40 градусов. Самой жаркой точкой стал Сиирт, где зарегистрировали 49,1 градуса.