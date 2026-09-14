Москвичей предупредили о теплой погоде без дождя

Синоптик Позднякова: 14 сентября в Москве температура поднимется до +19

В Москве в понедельник установится теплая погода, температура поднимется до +19 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что дождь днем не прогнозируется.

«Переменная область, максимальная температура в Москве будет в пределах 17-19 градусов, то есть чуть выше климатической нормы», — рассказала специалист.

По ее словам, в городе установится сухая и солнечная погода. Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 3-8 метров в секунду.

Позднякова также отметила, что атмосферное давление почти не изменится — оно составит 749-750 миллиметров ртутного столба. Этот показатель на 3-4 единицы выше нормы.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что серьезные заморозки накроют столицу только в октябре. Серьезное похолодание стоит ждать на стыке второй и третьей декады октября, объяснил он.