Стало известно, когда в Москве оттепель сменится заморозками и снегом

Синоптик Тишковец: оттепель в Москве закончится в ночь на среду

Оттепель в Москве закончится в ночь на 4 марта, температура опустится до -3… -5 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую ночь заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему немного распогодится, и подморозит до -3… -5 градусов, на дорогах — гололедица толщиной до двух миллиметров», — сообщил Тишковец.

Теплый атмосферный фронт окажет влияние на погоду в среду, небо заволокут густые облака, пойдет мокрый снег. По словам синоптика, температура воздуха 4 марта не поднимется выше +2 градусов, а в четверг похолодает.

Конец рабочей недели будет холодным, подует северный ветер, температура понизится до -5… -7 градусов ночью, днем — не выше -3 градусов. В выходные погода будет неустойчивой, со снегом.

Из-за потепления после зимней спячки начали просыпаться ужи. Однако это локальные явления, для змей еще очень рано. Ужи не могут проснуться и начать активную жизнь при такой температуре.