Москвичей предупредили о снегопаде на следующей неделе

На следующей неделе в российской столице ожидается снег. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадков будет немного, потому что лишь в понедельник, 22 декабря, при вторжении холодных воздушных масс будет проходить фронтальный раздел.

«Осадки прогнозируются небольшие, местами умеренные, в виде снега и мокрого снега. Выпадет два-четыре сантиметра», — пояснил Вильфанд.

Ранее москвичам рассказали, какой будет погода в канун Нового года. В столице ожидаются мороз и небольшой снег. Небо будет облачным с прояснениями. Температура может опуститься до -7 градусов.