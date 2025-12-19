Москвичам рассказали, какой будет погода в канун Нового года

Синоптик Позднякова: Москва встретит Новый год с морозами и небольшим снегом

Москвичей предупредили, что в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег и морозы. Об этом RTVI рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, до конца недели погода существенно не изменится. Не ожидается значительных осадков, а небо будет облачным.

В Москве ночью температура будет держаться в районе от -1 до +1 градуса. В Подмосковье — от -2 до +3 градусов. В дневное время столбики термометров будут показывать от 0 до +2 градусов.

Похолодание начнется во вторник, 23 декабря. Местами может небольшой снег, погода будет облачной с прояснениями. Температура опустится до -5 градусов, вернутся морозы.

Позднякова добавила, что прогнозируемая ситуация на конец декабря ежедневно меняется.

«Но сегодняшнее видение процесса таково, что у нас 31 декабря будет приниматься небольшой снежок и сохранится морозная погода в дневные часы и в новогоднюю ночь», — сказала метеоролог.

В Москве температура может опуститься до -7 градусов, а в области — от -5 до -10 градусов. К концу месяца синоптики уточнят прогноз.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что морозы и снегопад могут вернуться в столицу перед Новым годом.