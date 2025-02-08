Москвичей ждут морозные выходные

Преобладающая температура в выходные и на следующей неделе в Москве будет составлять -10 градусов, но ожидаются понижения и до -3 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд также спрогнозировал опасную погоду в трех российских округах. В Ненецком автономном округе и Мурманской области ожидаются сильные осадки и ветер до 27 метров в секунду на побережье. Также прогнозируется метель.
В Краснодарском крае ветер может усилиться до 32 метров в секунду, а на Камчатке — до 30 метров в секунду.
Показатель атмосферного давления в Москве 8 февраля достиг рекордной отметки. Предыдущий рекорд был установлен в 1969 году. Тогда барометр показывал 769,6 мм рт. ст., а нынешней ночью — 776,0 мм рт. ст. Сегодня атмосферное давление в регионе начнет медленно и постепенно снижаться.
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