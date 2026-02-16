Москвичей предупредили о снегопаде и сильном ветре 16 февраля

В Москве 16 февраля будет снежная, ветреная погода с температурой до -12 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«Сегодня на погоду столицы окажет влияние северная периферия активного балканского циклона, центр которого в середине дня выйдет на восток Черноземья», — сказал он.

По его словам, на юге и востоке Подмосковья начнутся снег и метель, в Новой Москве тоже выпадут обильные осадки, температура ожидается на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

«Температура воздуха -10...-12 градусов, по области ожидается -9...-14 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый», — написал синоптик.

Атмосферное давление в столичном регионе упадет до 737 миллиметров ртутного столба, однако во второй половине дня показатель вырастет.

Ранее в Росавиации предупредили, что 16 февраля в столичных аэропортах могут задержать или отменить рейсы. Это связано с мощным снегопадом.