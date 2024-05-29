Москвичей предупредили о самом жарком дне с начала года

В Москве ожидается самый жаркий день с начала 2024 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус со ссылкой на сайт «Метеовести.ру» .

«Сегодня уходящий на юг и разрушающийся барический максимум обеспечит столицу еще одним солнечным и преимущественно сухим днем с ростом температуры выше июльских значений», — указал он.

В западной части региона местами пройдут короткие грозовые дожди. Днем воздух в Москве прогреется до +29 градусов. В Подмосковье столбик термометра поднимется до +30 градусов. Ветер ожидается южный в значениях от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Оно составит 748 миллиметров ртутного столба. Такое значение считается выше нормы.

В четверг в столичном регионе осадков не ожидается. Температура также составит +27...+29 градусов выше нуля.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, купальный сезон в Москве может открыться в первую неделю лета. А 1 июня, по его словам, окажется самым жарким за последние 80 лет.