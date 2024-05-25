Москвичей предупредили о приближении купального сезона

В Москве купальный сезон откроется уже на следующей неделе. Об этом Msk1.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, первый день лета в столице может оказаться самым жарким за последние 80 лет.

Он спрогнозировал температуру воздуха, которая окажется на три или даже четыре градуса выше нормы. Ночные температуры составят около +10 градусов, а дневные — от +24 до +29 градусов.

Синоптик также предупредил, что в ночь с субботы, 1 июня, на воскресенье могут пойти дожди с грозой.

Если говорить о водоемах, то вода прогреется до +19…+20 градусов уже к началу июня. При этом добавил, что купальный сезон нужно открывать, когда температура воды будет выше +22 градусов.

«Кстати говоря, сейчас температура в Москве-реке — около +17 градусов. Примерно такая же, как и на Черноморском побережье. И там, и там купаться еще рановато, но всё равно интересная деталь», — рассказал Вильфанд.

Ранее синоптик спрогнозировал в ближайшие дни тепло на юге Якутии, отметив, что будет очень высоким для этой местности — от +20 до +23 градусов.