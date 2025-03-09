Москвичей предупредили о рекордно теплой погоде

Температура воздуха в Москве 9 марта может подняться до отметки плюс 10 градусов. Есть большая вероятность, что погода еще раз за этот месяц обновит суточный рекорд по теплу, заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, жителей и гостей столицы ожидает 9 марта переменная облачность без дождей.

«Максимальная температура воздуха в ночь заметно выше климатической нормы. Днем в Москве плюс восемь — плюс 10, по области от шести до 11 градусов тепла», — подчеркнул специалист.

Леус не исключил, что погода обновит уже второй в марте суточный рекорд максимальной температуры, установленный в 2020 году. Согласно прогнозу, ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление немного понизится. К вечеру оно составит примерно 747 миллиметров ртутного столба.

Погодный рекорд в столице зарегистрировали 8 марта. Станция на ВДНХ зафиксировала температуру в +8,6 градуса, что превысило рекордную отметку 2020 года.