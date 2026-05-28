Потепление началось? Когда москвичи отложат в сторону свитера и ветровки
Синоптик Позднякова: 31 мая температура в Москве поднимется до +6…+8 градусов
Погода в последнее время не радует жителей столицы — температура упорно демонстрирует значения ниже климатической нормы. Несмотря на череду дождей и похолоданий, в ближайшие дни столбики термометров начнут подниматься.
Погода в мае
Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru рассказала, что выходные по-прежнему будут прохладными, но потом погода начнет улучшаться.
«Похолодание у нас уже осуществилось. Температура будет удерживаться на этом уровне. Ночью — +4…+16, дневная — +11…+13. Я считаю, что в выходные дни осадков будет меньше», — отметила она.
Синоптик уточнила, что атмосферное давление вырастет, а к 31 мая поднимется и температура.
«Если в четверг, пятницу и субботу минимальная в Москве составит +6…+4 градуса и по области +2…+7 градусов, то в последний день весны минимальная в Москве уже будет +6…+8, по региону — +3…+8, а дневная температура — +15…+17», — добавила она.
Специалист уточнила, что 29 мая температурная аномалия будет составлять минус семь или минус восемь градусов, однако в воскресенье она уменьшится до минус четырех — минус пяти.
«К норме температурный режим выйдет только в конце первой пятидневки июня. И свитер, и ветровки можно будет отложить», — подчеркнула Позднякова.
Когда потеплеет
Синоптик Евгений Тишковец в эфире М24 отметил, что сейчас погоду в столице можно назвать осенней — небо затянуто облаками, идут дожди.
«Несмотря на то, что до наступления календарного лета осталось только трое суток, май предательски уступил место сентябрю», — подчеркнул он.
Сейчас в Москве фиксируется плотный западный и северо-западный ветер семь метров в секунду, а также высокая влажность. Атмосферное давление пониженное — 735 миллиметров ртутного столба.
Североатлантический циклон продолжит закачивать новые порции воздуха полярного происхождения и кучевые облака. Предстоящие сутки станут апогеем похолодания.
Тишковец добавил, что после коварных майских холодов и затяжных дождей погода в городе улучшится, и календарное лето с некоторым опозданием вступит в свои права. Устойчивое 20-градусное тепло придет в Центральную Россию вместе с солнцем 2 июня, подытожил синоптик.