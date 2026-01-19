Москвичей предупредили о потеплении в ближайшие дни

Синоптик Вильфанд: в Москве ощутимо потеплеет уже 20 и 21 января

Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшие дни существенно поднимется. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист уточнил, что 19 января столбики термометров останутся на отметке -11… -16 градусов, а днем потеплеет до -7 градусов.

«Дальнейшее повышение температуры прогнозируется во вторник и в среду — около и выше нормы», — отметил он.

Вильфанд подчеркнул, что ночью температура в столице повысится до -5…-7 градусов, а в дневные часы — до -2…-4. В Подмосковье днем ожидается до -6 градусов. Также синоптик не исключил возможность снегопадов.

Атмосферное давление в регионе начнет снижаться с 19 января. Оно будет достаточно высоким и превысит норму на 15-16 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалисты зафиксировали в Московском регионе похолодание до -19 градусов. На опорной метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила -8,3 градуса.