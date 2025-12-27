Москвичей предупредили о последней в этом году оттепели

Жителей Москвы 27 декабря ждет последняя в уходящем году оттепель. Температура в городе повысится до +1 градуса, а в Подмосковье — до +2, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Из-за влияния небольшого и узкого барического гребня, сжатого циклонами с юго-востока и с северо-запада, в столице ожидается облачная погода с небольшим снегопадом. Атмосферное давление опустится на 16-18 единиц, ниже нормы. Синоптик также предупредил горожан о гололедице.

«Температура воздуха в городе -1…+1 градуса, по области -3…+2 градуса — это будет последняя оттепель уходящего года. Ветер северо-западный с разворотом на юго-западный, 3-8 метров в секунду», — подчеркнул Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве морозную погоду в новогоднюю ночь. По его словам, столбики термометров опустятся до отметки -10…-15 градусов. Специалист добавил, что в конце месяца город снова накроют снегопады.