Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Вильфанд: в новогоднюю ночь в Москве будет около 15 градусов мороза

Температура воздуха в Москва в новогоднюю ночь может опуститься до минус 10-15 градусов, а в конце декабря столицу вновь накроет снегопад. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 29 декабря в городе ожидается снег, ночью температура составит минус 6-11 градусов, днем — минус 4-9. На следующий день станет еще холоднее. В ночное время суток термометры покажут минус 8-13, в дневное — минус 6-10 градусов, при этом сохранится облачная погода со снегом.

На 31 декабря и 1 января синоптики прогнозируют устойчивый зимний режим: ночью минус 10-15 градусов, днем — минус 7-10. Вильфанд отметил, что прогноз пока предварительный и может корректироваться.

Синоптики предупреждали, что в ночь на 26 декабря и утром того же дня в Москве ожидается снег, местами сильный, возможны метель, гололедица и порывистый ветер до 15 метров в секунду.