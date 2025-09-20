Москвичей предупредили о пасмурной и теплой погоде в субботу

Синоптик Тишковец: 20 сентября температура в Москве поднимется до +17

Столбики термометров поднимутся в субботу в Москве до отметки +17 градусов. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на 20 сентября прошел холодный атмосферный фронт, который сопровождался кратковременным дождем. В результате погода посвежела, добавил синоптик.

«С наступлением светлого времени суток на погоду окажет погожее влияние гребень антициклона, без осадков, потеплеет до плюс 17», — рассказал он.

По его словам, северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление поднимется до 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, какие последствия для России могут возникнуть из-за глобального потепления.

По его мнению, погодные изменения окажут негативное влияние на экономику — засухи на юге страны участятся и приведут к потере урожая. Специалист уточнил, что возникнет риск деградации вечной мерзлоты, которая охватывает 70% российской территории.