Синоптик Шувалов заявил, что глобальное потепление может привести к росту смертности населения в России

Специалист отметил, что засухи на юге страны станут более частыми, а улучшение погоды в средней полосе не компенсирует потерю урожая из-за ухудшения почвенных условий. Шувалов также подчеркнул риск деградации вечной мерзлоты, которая охватывает 70% территории России, и увеличение смертности населения из-за повышения температуры, как это произошло летом в Европе, где погибло 24 тысячи человек.

Депутат Государственной думы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков согласился с риском деградации вечной мерзлоты, но отметил и положительные аспекты изменения климата для России. Он считает, что потепление сделает климат в европейской и азиатской частях страны более мягким и благоприятным для проживания людей.

Кроме того, по мнению парламентария, глобальное потепление откроет новые возможности для социально-экономического развития и повышения геостратегического значения страны за счет изменения транспортных коридоров и повышения значимости Трансарктического коридора и Северного морского пути.