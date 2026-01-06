Москвичей предупредили о небольшом снегопаде

Синоптик Леус: температура 6 января в Москве опустится до -6

Днем в столице пройдет небольшой снегопад, столбики термометров опустятся до отметки -6 градусов. Об этом в своем Telegram-канале завил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что в атмосфере над Москвой сегодня произойдет смена синоптической ситуации.

«Относительно сухой барический гребень уйдет за восточные границы региона, а ему на смену с юго-запада будет смещаться активный балканский циклон», — объяснил специалист.

По его словам, дневная температура будет близкой к климатической норме. Столбики термометров в столице покажут -4… -6, а в Подмосковье — -3… -8.

Также прогнозируется юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Леус добавил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей Москвы предупредили о похолодании и снегопаде в рождественскую ночь. В области температура упадет до -12 градусов, а в городе — до -9.