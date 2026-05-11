Москвичей предупредили о небольшом дожде и облачной погоде

Москвичей в понедельник ждет облачная погода и небольшой дождь. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Синоптики уточнили, что температура воздуха в столице составит днем +13… +15 градусов. В ночь на 12 мая столбики термометров могут опуститься до +12 градусов.

Специалисты Гидрометцентра добавили, что в городе будет дуть восточный и юго-восточный ветер с порывами 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 747 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем 11 мая прогнозируется температура +11…+16 градусов. В ночь на вторник она упадет до отметки +12 градусов, отметили синоптики

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в период с 11 по 14 мая жителей столицы ждет период потепления. По ее словам, 13 мая столбики термометров могут показать отметку до +23 градусов.