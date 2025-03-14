Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации животных

Госветслужба Москвы заявила, что не обходит квартиры для вакцинации животных

Распространяющиеся на западе столицы объявления о вакцинации питомцев на дому не относятся к деятельности Госветслужбы и носят признаки мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

«Объявления не имеют отношения к Госветслужбе Москвы», — рассказали в ведомстве.

Речь идет о листовках, которые стали появляться у подъездом жилых многоквартирных домов в Западном административном округе столицы.

В объявлениях говорится о том, что 15 и 16 марта с 10 часов утра ветеринарные врачи будут обходить москвичей и бесплатно ставить прививки от бешенства животным.

Сотрудники «Мосветобъединения» напомнили, что ветврачи выезжают на дом только по индивидуальной заявке, которую жители столицы могут оформить по номеру +7(495)612-12-12. Бесплатная вакцинация проходит в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах.

Ранее жителям Реутова сообщили, что бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства препаратом «Рабикан» пройдет 27 марта и 16 мая с 11:00 до 12:00 у входа в парк «Фабричный пруд».