Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации животных
Госветслужба Москвы заявила, что не обходит квартиры для вакцинации животных
Распространяющиеся на западе столицы объявления о вакцинации питомцев на дому не относятся к деятельности Госветслужбы и носят признаки мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».
«Объявления не имеют отношения к Госветслужбе Москвы», — рассказали в ведомстве.
Речь идет о листовках, которые стали появляться у подъездом жилых многоквартирных домов в Западном административном округе столицы.
В объявлениях говорится о том, что 15 и 16 марта с 10 часов утра ветеринарные врачи будут обходить москвичей и бесплатно ставить прививки от бешенства животным.
Сотрудники «Мосветобъединения» напомнили, что ветврачи выезжают на дом только по индивидуальной заявке, которую жители столицы могут оформить по номеру +7(495)612-12-12. Бесплатная вакцинация проходит в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах.
Ранее жителям Реутова сообщили, что бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства препаратом «Рабикан» пройдет 27 марта и 16 мая с 11:00 до 12:00 у входа в парк «Фабричный пруд».