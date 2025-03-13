Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства пройдет в Реутове

Своевременная вакцинация питомцев является единственным надежным способом защиты от этого смертельного заболевания. Всем владельцам животных рекомендуют воспользоваться предоставленной возможностью.

Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства препаратом «Рабикан» пройдет 27 марта и 16 мая с 11:00 до 12:00 у входа в парк «Фабричный пруд». Жителей Реутова приглашают прийти и защитить своих питомцев и себя от опасного заболевания.

Вирусное заболевание — бешенство — поражает нервную систему человека и животных и приводит к смерти. Инфекция передается через укусы и царапины зараженных животных, а также при контакте с их слюной.

Кроме прививки от бешенства, на выездном приеме владельцы смогут чипировать своих питомцев. Эта услуга платная, но благодаря чипу животное можно будет проще и быстрее найти в случае потери.

Напомним, в Московской области вступил в силу закон об обязательной регистрации домашних животных. Сделать это можно через портал госуслуг, чип устанавливается после регистрации.