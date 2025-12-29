Москвичей предупредили о морозах в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в российской столице ожидается сильный мороз. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с 31 декабря на 1 января в ночное время столбик термометра может опуститься до -14 и даже до -19 градусов.

«Для Москвы это очень заметный мороз. Но и дневная температура — минус 10-15. Такой температурный фон на семь-восемь градусов ниже нормы», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что также жителей и гостей столицы ждет слабый ветер и снег.

Ранее из-за сильного снегопада в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Водителей призвали проявлять максимальную бдительность на дорогах.