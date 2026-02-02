Морозы задержатся в Москве до четверга

Синоптик Леус: потепление в Москве начнется в пятницу

В Москве сохранится холодная погода до четверга. В пятницу днем температура поднимется до -7 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По предварительным прогнозам, очень холодная погода задержится в столице до четверга включительно», — отметил он.

В ночь на пятницу будет морозно, а в пятницу западный циклон принесет в столицу плотные облака и легкий снег.

«Дневная температура будет уже около -7…-9 градусов», — рассказал Леус.

Он отметил, что в субботу температура продолжит расти, но затем вернется к норме.

По прогнозам метеорологов, ранняя весна в 2025-м была исключением. В этом году потепление ожидается только к концу марта. При этом в Тульском областном экзотариуме сурки Сережа и Наташа предрекли раннюю, но холодную весну.