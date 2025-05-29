Четверг стал самым теплым днем в Москве с начала года

Синоптик Леус: 29 мая в Москве стало самым теплым днем с начала года

Температура воздуха в Москве в четверг 29 мая превысила 28 градусов тепла и стала самой высокой с начала года. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Михаил Леус.

По его словам, начавшаяся в Московском регионе неделю назад волна аномально жаркой погоды достигла своего пика с превышения дневным максимумом отметки +25 градусов.

«В Москве сегодняшний день стал самым теплым как с начала волны, так и с начала года. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, температура воздуха к 13:00 достигла +28,5 градуса, что на 0,8 градуса выше, чем 25 мая — прежнего лидера теплых дней», — написал метеоролог.

Леус отметил, что точное значение максимальной температуры 29 мая станет известно после 21:00, когда появятся показания с максимальных термометров.

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