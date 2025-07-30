Москвичей предупредили о субтропической погоде

Субтропическая погода прогнозируется в Москве в ближайшие дни. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Он отметил, что 30 и 31 июля столбики термометров будут держаться на уровне от +29 до +31 градуса. К выходным температура опустится до +26 градусов. В связи с этим 1 и 2 августа отметятся похолоданием. Однако такая погода, по словам Леуса, будет комфортной.

С понедельника, 3 августа, в Москве будет превышена многолетняя климатическая норма начала августа, разница составит три-четыре градуса. Могут пройти кратковременные дожди и грозы, но несмотря на это, на улице будет душно.

Ранее в столице из-за аномально жаркой погоды установили «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 31 июля.