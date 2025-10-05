Москвичей предупредили о кратковременных дождях
Синоптик Тишковец: 5 октября в Москве пройдут кратковременные дожди
В воскресенье москвичей ожидает облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что воздух нагреется в городе до +14 градусов.
«В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться передней частью североатлантического циклона», — подчеркнул специалист.
По его словам, ветер будет дуть в сторону юго-запада и юга со скоростью четыре-девять метров в секунду и будет порывистым. Давление в столице упадет до 744 миллиметров ртутного столба.
«Будет преобладать по-осеннему пасмурная и дождливая погода. По ночам +6... +9, в дневные часы +10... +13», — добавил Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что эти температурные значения на несколько градусов превышают климатическую норму.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что россиян ждут резкие перепады температуры и холодная зима. Он предположил, что в январе погода будет неоднородная: с частыми оттепелями и резкими похолоданиями.