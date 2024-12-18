Москвичей предупредили о кратковременном похолодании

В Москве утром 19 декабря ожидается похолодание до -18 градусов. Об этом в беседе с 360.ru рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Это очень кратковременное похолодание. Уже к вечеру морозы ослабеют до -6…-8 градусов, во второй половине дня пойдет снег. Это уже приближение теплого фронта», — уточнил Шувалов.

По словам синоптика, слишком аномальными эти морозы не назовешь, поскольку они бывают несколько раз за зиму, но такая температура неожиданна на фоне теплой погоды.

В пятницу и субботу в столичном регионе будет довольно тепло и сыро, пойдет мокрый снег, а в воскресенье столбики термометров опустятся до -6 градусов. Шувалов заметил, что больших сугробов ждать не стоит.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается ветреная погода с метелью и гололедицей на дорогах.