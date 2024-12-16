Синоптик Ильин: в ближайшие дни в Москве ожидается ветреная погода
В ближайшие дни в Москве ожидается ветреная погода с метелью и гололедицей на дорогах. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По словам специалиста, начало недели в российской столице будет достаточно теплым. Днем в Москве ожидается от 0 градусов до -2 градусов.
«В течение дня снег ослабнет, но будет идти без перерыва. За завтрашний день нападает около двух-трех миллиметров свежего снега. В среду ночью -5…-7 градусов, днем -5…-7 градусов», — сказал Ильин.
В среду в город придет сильное похолодание — температура будет опускаться до -15… -20 градусов. Начиная с пятницы, столбики термометров будут показывать до +1... +3 градусов.
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