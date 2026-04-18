Москвичей предупредили о холодной и ветреной погоде

Жителей столицы в ближайшие дни ждет холодная погода с дождями и сильным ветром. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 18 апреля воздух в Москве прогреется до +10 градусов, а в воскресенье — до +7 градусов. Порывы ветра в выходные будут достигать 14 метров в секунду.

Также в городе ожидается пониженное атмосферное давление. Специалист объяснила, что мегаполис попадет под влияние тыловой части циклона, который принесет холодный арктический воздух.

«В субботу фон температуры будет уже ниже климатической нормы. Днем будет дождь, но он будет носить локальный характер», — подчеркнула синоптик.

Ранее о непогоде в воскресенье и понедельник предупредило столичное Главного управления МЧС. Из-за похолодания на дорогах местами может образоваться гололедица. В ведомстве не исключили, что температура может упасть до нуля градусов и ниже. Также ожидается мокрый снег с дождем.