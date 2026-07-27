Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

МЧС: в Москве ожидаются гроза и сильный ветер в ближайшие два часа

Ливень, гроза и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие два часа. Непогода продлится до конца дня, сообщили в столичном МЧС .

«Местами в Москве ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду», — указали в ведомстве.

В МЧС попросили местных жителей парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также москвичей предупредили, что нужно быть внимательнее при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости стоит позвонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве +7 (495) 637 31 01.

Недавно москвичей предупредили об осенней погоде в среду и в четверг. Проливные дожди будут идти в течение суток.