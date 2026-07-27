Москвичей предупредили об осенней погоде в среду и четверг

В среду и четверг в Москве похолодает: температура опустится до +16…+20 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в середине недели столицу накроет осенняя погода с ливнями.

«После прохождения холодного атмосферного фронта Москва окажется в самом центре циклона, в течение суток будут идти проливные дожди, погода напомнит сентябрь», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что ночью в среду столбики термометров в мегаполисе покажут +13…+16 градусов, а днем — +16…+19. Также синоптик назвал 29 июля самым холодным днем на этой неделе.

В четверг в городе тоже будет прохладно: прогнозируется в сумерках +11…+14 градусов, а в середине дня — +18…+21.

В пятницу благодаря антициклону температура поднимется днем до +23…+26 градусов.

Ранее в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. В области прошли грозы с сильным ветром и ливнями.