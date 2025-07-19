Москвичей предупредили о дождливой погоде на выходных

Синоптик Вильфанд: на выходных в Москве снова будут дожди

В субботу и воскресенье, 19 и 20 июля, в российскую столицу снова придут дожди. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, осадки будут характерными для Москвы в этот период и не такими мощными, как прошедшие в начале недели ливни. В первой половине субботы ожидаются только небольшие дожди и облачность.

«Во второй половине дня в субботу, в связи с северо-восточными потоками, будет увеличиваться облачность, начнутся дожди, местами даже сильные. Воскресенье — более дождливый день, — рассказал синоптик.

Вильфанд добавил, что июль является самым дождливым месяцем в году.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от простуды после летнего дождя. Поможет сухая одежда, теплый душ и промывание носа солевым раствором.