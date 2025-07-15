Врачи центра Рошаля напомнили способы защититься от простуды после летнего дождя

Сегодня Подмосковье накрыла гроза и сильный ливень. В детском центре имени Рошаля напомнили, как уберечься от простуды, если попали под дождь.

Первым делом необходимо согреться, рассказала заведующая педиатрическим отделением Юлия Ровенская. Для этого нужно сменить одежду на сухую, выпить теплый чай с лимоном или медом, если нет аллергии. Обувь стоит обязательно просушить с помощью бумаги или специальной сушилки.

Врач добавила: чтобы избежать переохлаждения, нужно принять теплый душ, а в случае если замерзли сильно и промочили ноги, важно промыть нос солевым раствором.

Если у ребенка появился озноб или насморк, необходимо измерить ему температуру и дать теплое питье, а если симптомы не прошли — обратиться к педиатру.

В центре Рошаля отмечают: пока на улице плохая погода, можно развлечься дома всей семьей. Например, порисовать, поиграть в настольные игры, почитать книжку под пледом или даже устроить танцевальный марафон под веселую музыку.

Это поможет найти повод для улыбки даже в дождливый день.